Catalogna: Trapero e Sanchez interrogati per sedizione

MADRID, 6 OTT - Il capo della polizia catalana dei Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero e i presidenti delle grandi organizzazioni della società civile indipendentista Anc e Omnium, Jordi Sanchez e Jordi Cuixart sono interrogati questa mattina da un giudice della Audiencia Nacional che li ha dichiarati indagati per "sedizione" per le manifestazioni pacifiche di Barcellona. Con loro è interrogata anche l'intendente dei Mossos Teresa Laplana. Per il reato di 'sedizione' sono previste pene fino a 15 anni di carcere. (ANSA).