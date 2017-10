Commercio: nuovo calo ad agosto, -0,3% su mese, -0,5% anno

ROMA, 6 OTT - Ad agosto 2017 le vendite al dettaglio vedono un nuovo calo dopo quello di luglio. L'Istat registra una riduzione dello 0,3% in valore e dello 0,4% in volume rispetto al mese precedente e una flessione, anche rispetto ad agosto 2016, dello 0,5% in valore e dell'1% in volume. Aumenta il divario dei piccoli negozi (-2,4% su base annua) con la grande distribuzione (+1,4%) e i discount alimentari (+1,9%). Su base mensile calano i prodotti sia alimentari (-0,4% in valore e volume) sia non alimentari (-0,4% in valore e -0,5% in volume). Su base annua, mentre per i prodotti alimentari l'Istat rileva una crescita dello 0,8% in valore e una variazione nulla in volume, le vendite di prodotti non alimentari diminuiscono dell'1,5% in valore e dell'1,8% in volume. (ANSA).