Nate: salgono a 22 vittime tempesta in Centro America

ROMA, 6 OTT - Sono salite ad almeno 22 le vittime della tempesta tropicale Nate in Costa Rica, Nicaragua e Honduras: i tre Paesi centro americani sono in stato di emergenza mentre continuano le ricerche dei dispersi, che per il momento sono oltre 20. Secondo quanto riporta la Bbc online, in Costa Rica circa 400.000 persone sono rimaste senza acqua e migliaia hanno abbandonato le proprie case. Secondo gli esperti la tempesta dovrebbe diventare un uragano di categoria uno prima di arrivare negli Usa domenica.