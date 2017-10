Mondiali: Bolivia-Brasile finisce 0-0

ROMA, 6 OTT - Il Brasile d'alta quota non piace e pareggia 0-0, nel match di qualificazione mondiale disputato agli oltre 3.600 metri di La Paz contro la Bolivia. La Selecao, che è già qualificata per la fase finale dei Mondiali 2018 in Russia, avendo vinto con largo anticipo il Gruppo sudamericano, ha giocato al piccolo trotto, complice l'aria rarefatta della metropoli più alta del pianeta. Sceso in campo nello stadio Hernando Siles con il romanista Alisson fra i pali e lo juventino Alex Sandro sul fronte sinistro dello schieramento difensivo, la squadra guidata da Tite ha affidato i gradi di capitano per la prima volta al madridista Casemiro. Non ha funzionato il tridente formato da Coutinho, Gabriel Gesus e Neymar, per effetto anche di qualche parata miracolosa del portiere del casa Lampe. Al 27' Thiago Silva ha dovuto lasciare il campo per infortunio, sostituito da Marquinhos. La Bolivia nel finale del primo tempo ha anche timbrato la traversa con Bejarano; nella ripresa Gabriel Gesus pareggia il conto.