Morto speleologo Giovanni Badino

TORINO, 8 AGO - Si è spento dopo una lunga malattia, nella sua casa sulla collina di Savona, lo speleologo e professore all'Università di Torino, Giovanni Badino, esperto di raggi cosmici, di dinamica dei fluidi sotterranei. Aveva continuato ad insegnare fino a pochi mesi fa, come ha ricordato oggi il direttore del Dipartimento di Fisica, Silvano Massaglia. "Aveva una grinta speciale, ha fatto studi e spedizioni in tutto il mondo - ricorda Massaglia - soprattutto in Messico, ma anche in Nepal, Brasile, Argentina, Pakistan, Uzbekistan. Ci siamo conosciuti negli anni '70, a Fisica Generale, qui a Torino, mentre lui preparava la tesi sui raggi cosmici ed io seguivo un assegno di studio. La speleologia è stata la sua ultima passione". La sua ricerca sui cristalli e sulle alte temperature, fino ai 46 gradi, trovati nelle grotte del Messico, erano anche state raccontate da National Geographic.