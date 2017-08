Supercoppa europea: nel Real fuori Cr7

ROMA, 8 AGO - Non c'è Cristiano Ronaldo nella formazione iniziale del Real Madrid che tra poco giocherà a Skopje la finale della Supercoppa europea contro il Manchester United. Il portoghese è tornato da pochi giorni ad allenarsi a pieno regime, e per questo il tecnico Zinedine Zidane ha preferito schierare Bale e portare il portoghese in panchina. E' l'unica novità nel Real nell'undici iniziale, che per il resto è lo stesso che a Cardiff ha conquistato la Champions League travolgendo la Juventus. Modulo 4-3-3 anche per Mourinho, che schiera in avanti il nuovo acquisto Lukaku, mentre nel ruolo di terzino sinistro c'è Darmian.