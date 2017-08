Samp: Ramirez a Genova, in arrivo Benali

GENOVA, 8 AGO - E' sbarcato nel tardo pomeriggio all'aeroporto Cristoforo Colombo Gaston Ramirez, il trequartista uruguaiano che la Sampdoria ha prelevato dal Middlesbrough per 9 milioni di euro ai quali aggiungerne due di bonus. Ramirez già da domani sarà a disposizione del tecnico Giampaolo e andrà ad occupare il posto lasciato libero da Bruno Fernandes, alle spalle quindi dei due attaccanti. Sempre sul fronte entrate da segnalare l'accordo ormai raggiunto con Ahmed Benali, centrocampista libico del Pescara. Nei prossimi giorni è atteso a Genova per sostenere le visite mediche. In attesa dell'esordio in Coppa Italia, sabato sera al Ferraris contro il Foggia, la società prosegue la ricerca di un attaccante. L'interesse dell'Inter per Schick potrebbe in questo senso aiutare con i blucerchiati che sognano il ritorno di Martins Eder, anche se a frenare la trattativa è l'altissimo, almeno per i parametri della Samp, ingaggio che il giocatore percepisce all'Inter.