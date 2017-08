Odissea passeggeri all'aeroporto Torino

TORINO, 8 AGO - Disavventura per circa 200 passeggeri in partenza dall'aeroporto di Torino per la Sardegna. Dovevano imbarcarsi sul volo Meridiana delle 11.15 ma, al momento di registrarsi, hanno scoperto che l'aereo non era disponibile. Quelli che avevano effettuato il check in online sono partiti alle 15.30 con un mezzo da 109 posti. Gli altri sono ancora a Caselle, in attesa di un aereo in arrivo da Napoli e in ritardo di circa un'ora. "È una vergogna", sbotta una torinese in partenza per le vacanza. "Non c'è un numero verde che si possa chiamare e Meridiana - aggiunge - non ha mandato nemmeno un dipendente a spiegarci la situazione. È un'odissea che sembra non avere fine".