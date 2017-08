Salvini, togliamo inutile scorta Saviano

ROMA, 8 AGO - "Per Saviano sono razzista, ignorante, sgrammaticato...Se andiamo al governo, dopo aver bloccato l'invasione, gli leviamo l'inutile scorta". Lo scrive su twitter il leader della Lega Nord Matteo Salvini allegando un video di Saviano in cui critica il segretario del Carroccio per la linea politica sul tema immigrazione. "E' imbarazzante - afferma lo scrittore - il suo linguaggio, sgrammaticato, terrificante. Però a volte bisogna togliersi i guanti e dire che non se ne può più di questo politico improvvisato, che cerca con le affermazioni più banali di attirare la canaglia razzista, esattamente questo. Quando dice 'aiutiamoli a casa loro' cose vuol dire? Le Ong, per prima Msf, a casa loro li aiutano, in Africa, ci sono".