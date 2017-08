Diritti tv: bando Lega Pro per 2017/20

ROMA, 8 AGO - La Lega Pro ha pubblicato il bando per la commercializzazione dei diritti audiovisivi a livello nazionale delle partite in chiaro per il prossimo triennio riguardanti il Campionato di Serie C, la Coppa Italia Serie C e la Supercoppa Serie C. Il pacchetto parte da un prezzo minimo di 900mila euro per la stagione 2017/2018, 950mila per la successiva e un milione la stagione 2019/2020. Per la prima volta, il bando è su base triennale e, ulteriore novità - anche a seguito degli ottimi risultati della scorsa stagione -, dell'introduzione della finale dei Play Off in prime time. L'offerta dovrà pervenire alla Lega Pro entro le ore 18 del 21 agosto.