Silli (Fi), check-point per 'vucumprà'

FIRENZE, 8 AGO - Dei 'check-point' delle forze dell'ordine sulla spiaggia per controllare che la merce offerta dai venditori ambulati non sia contraffatta e, soprattutto, che non si tratti di clandestini. La proposta è di Giorgio Silli, responsabile nazionale immigrazione di Forza Italia, secondo il quale "il numero di ambulanti sulle spiagge italiane sta diventando realmente insostenibile". "C'e' chi ha contato contemporaneamente anche quattro venditori nello stesso momento nello stesso stabilimento balneare", dice Silli aggiungendo che "molti dei vucumprà sono clandestini, quindi senza titolo di soggiorno e conseguentemente senza nessun tipo di autorizzazione per la vendita ambulante".