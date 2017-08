Sisma: Boschi, più fondi borse studio

ROMA, 8 AGO - "Firmato il Decreto che ha incrementato le risorse destinate alle borse di studio nelle Regioni colpite dal sisma nei mesi di agosto e ottobre dell'anno scorso: Abruzzo, Umbria e Marche riceveranno complessivamente 3,7 milioni di euro in più per venire incontro alle esigenze e alle difficoltà di molti ragazzi e ragazze". Lo scrive su Facebook la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi. "Una cifra importante che si inserisce all'interno di un percorso iniziato nei #MilleGiorni che ha incrementato di 54 milioni il Fondo integrativo per le borse di studio per il 2016 e di altri 4,7 milioni per gli anni dal 2017 in poi. Ripartiamo dall'istruzione per ricostruire l'Italia e andare #avanti", conclude.