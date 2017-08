Su Adamello resti soldato grande guerra

TRENTO, 8 AGO - Recuperati in val di Fumo, nel gruppo dell'Adamello, i resti di un soldato italiano della prima guerra mondiale. Il corpo ormai decomposto, ma ancora in buono stato di conservazione, con la divisa e parte degli equipaggiamenti ancora quasi integri, è stato ritrovato al Passo di val di Fumo, a quota 2.920, a seguito del ritiro del ghiacciaio che per quasi cento anni ha custodito i resti del militare. Il recupero è stato effettuato dai carabinieri della squadra di soccorso Alpino di Carisolo sotto la direzione della Sovrintendenza dei beni archeologici della provincia di Trento. Traslato al cimitero di Trento, dopo le formali autorizzazioni rilasciate della magistratura, il corpo sarà a disposizione della Sovrintendenza che cercherà di ricostruire la storia del soldato, anche grazie ad esami autoptici, e degli storici, fino ad arrivare, se possibile, a dare un nome al militare.