Roma: in Spagna senza Florenzi ed El Sha

ROMA, 8 AGO - Niente tournee in Spagna per Florenzi ed El Shaarawy. I due non faranno parte del gruppo che il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, convocherà per le amichevoli in programma con Siviglia e Celta Vigo. Mancherà anche il terzino Emerson, mentre l'altro esterno Karsdorp partirà pur non essendo ancora disponibile dopo l'intervento al ginocchio. A fare il punto della situazione sugli infortunati in casa giallorossa alla vigilia della partenza per la Spagna è stato il medico sociale Riccardo Del Vescovo intervenuto sulle frequenze dell'emittente della società.