Fiorentina: c'è Eysseric,idea Stafylidis

FIRENZE, 8 AGO - Aspettando Valentin Eysseric, spunta l'esterno Kostas Stafylidis, classe '93, dell'Augsburg. In Germania parlano di un interesse della Fiorentina per il giocatore di origine greca valutato circa 10 milioni, per adesso è uno dei profili che il club viola monitora per la fascia sinistra. Porte aperte, però, anche ad altri giocatori, ad iniziare dal croato Strinic del Napoli, proseguendo con il bolognese Masina. Sempre nei radar inoltre Laxalt del Genoa e Jesè del Psg, più defilato Politano del Sassuolo per le sue valutazioni ritenute eccessive. Intanto è atteso nelle prossime ore il 24enne centrocampista offensivo Eysseric per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà alla Fiorentina per quattro stagioni più opzione. Mentre al Nizza andranno circa 4 milioni.