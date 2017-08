Sparatoria tra rom nel Bergamasco

BERGAMO, 8 AGO - Ad affrontarsi oggi per le strade di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, sono state due bande appartenenti ad altrettante famiglie rom. La sparatoria proprio nella piazza antistante l'ufficio postale, dove in pochi attimi si è scatenato l'inferno. Tre auto, due Hummer e un'Alfa Romeo 166, si sono scontrate in piazzale Pertini (la piazza dove si svolge il mercato) e gli occupanti hanno dato vita a una sparatoria. All'arrivo delle forze dell'ordine gli uomini si erano già dileguati, dopo aver abbandonato le vetture. Uno di loro è però rimasto ferito ed è poi stato fermato dai militari a pochi metri di distanza dal luogo della sparatoria.