Gentiloni ringrazia molto Curcio per dedizione e passione

ROMA, 8 AGO - Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha ringraziato molto Curcio per il lavoro svolto in questi anni, "con una dedizione, una passione, una energia e una competenza straordinarie". Lo si apprende da una nota di Palazzo Chigi, dopo le dimissioni del capo della Protezione civile. Il premier rivolge quindi al nuovo capo del dipartimento, Angelo Borrelli, i migliori auguri di buon lavoro per le sfide e le responsabilità che lo attendono.