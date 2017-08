Marcinelle: Lega, Colle offende italiani

ROMA, 8 AGO - "E' vergognoso che il presidente Mattarella, nel ricordare la strage di Marcinelle, paragoni gli italiani che andavano a sgobbare in Belgio o in altri Stati, dove lavoravano a testa bassa, dormendo in baracche e tuguri, senza creare problemi, agli immigrati richiedenti asilo che noi ospitiamo in alberghi, con cellulari, connessione internet, per farli bighellonare tutto il giorno e avere poi problemi di ordine pubblico, disordini, rivolte come quella avvenuta oggi nel napoletano dove otto immigrati minorenni hanno preso in ostaggio il responsabile della struttura che li ospita". Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega Nord e Segretario della Lega Lombarda. "Paragonando questi richiedenti asilo nullafacenti agli italiani morti a Marcinelle - conclude - il presidente Mattarella infanga la memoria dei nostri connazionali. Si vergogni".