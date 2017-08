Totti in campo a Trigoria da dirigente

ROMA, 08 AGO - Abiti casual, niente più scarpini ai piedi. Francesco Totti ha cominciato oggi a Trigoria il suo percorso da dirigente nella Roma. Non più in campo, ma fuori, a osservare la squadra allenarsi agli ordini di Eusebio Di Francesco. "È un po' strano averlo a fianco e non vederlo vestito da calciatore, ma allo stesso tempo è bello perché dà la consapevolezza che a breve potrò lavorare al suo fianco. Presto sarà con noi definitivamente" sottolinea il ds giallorosso Monchi al termine della conferenza di presentazione di Defrel. Il dirigente spagnolo, proprio assieme a Totti e al dg Baldissoni, ha seguito la prima sessione di lavoro della squadra che domani partirà per la Spagna. "Francesco voleva un po' sapere come stesse il gruppo, vedere i nuovi calciatori e gli allenamenti, l'ho visto molto calato nella nuova dinamica - assicura Monchi - A mio avviso è un acquisto magnifico per la squadra, sebbene non da calciatore".