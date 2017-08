Monchi, per Mahrez offerta Roma è top

ROMA, 8 AGO - "La trattativa per Mahrez? Sono ottimista, lo sono per natura, ed è vero che la Roma sta facendo tutto il possibile per acquistarlo. Non stiamo lesinando sforzi per prendere il giocatore. S la memoria non mi inganna l'ultima offerta (da 35 milioni di euro, ndr) significherebbe l'acquisto più caro della storia del club". Lo ha dichiarato il ds della Roma, Monchi, in merito alle negoziazioni in corso col Leicester per l'attaccate esterno. "Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto una risposta positiva e stiamo in attesa, e stiamo lavorando anche su altre opzioni - aggiunge il dirigente spagnolo nel corso della presentazione a Trigoria di Defrel -. Ritengo che lo sforzo della società sia molto vicino al limite. Detto questo, nel momento in cui troveremo un accordo col Leicester o con un altro club per un altro calciatore non potremo rimproveraci nulla perché abbiamo fatto il possibile per prendere Mahrez".