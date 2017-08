Da Savoia fondi centro pastorale Norcia

NORCIA (PERUGIA), 8 AGO - Cinquanta mila euro dagli Ordini dinastici di Casa Savoia per la ricostruzione del centro pastorale "Madonna delle Grazie" di Norcia: è il dono della famiglia e degli appartenenti agli antichi ordini cavallereschi della dinastia che Emanuele Filiberto di Savoia consegnerà il prossimo 12 agosto all'arcivescovo di Spoleto-Norcia monsignor Renato Boccardo. "Sono molto felice di poter tornare a Norcia portando un segno concreto del nostro amore per questa bellissima città e per uno dei gioielli d'Italia", ha detto Emanuele Filiberto, secondo quanto riferito dalla diocesi. "Quando lo scorso anno si è verificato il sisma che ha devastato l'Italia centrale - ha aggiunto -, il nostro primo pensiero è stato di poter aiutare la rinascita di queste zone sostenendo un progetto promosso dall'arcidiocesi". La somma sarà messa a disposizione per la ricostruzione del centro di preghiera, ma che sarà anche un luogo di aggregazione sociale, dove persone anziane e più giovani potranno ritrovarsi.