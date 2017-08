Renzi, tanti leccaculo professionisti sono scesi dal carro

ROMA, 8 AGO - "Li ho visti i leccaculo professionisti, potrei tenere un corso per riconoscerli. Non lo immaginavo, ma la discesa dal carro è un momento spassoso: quelli che prima ti adulavano, smettono di salutarti. Ma è un gioco, e io sto al gioco". Il segretario del Pd, Matteo Renzi, durante il tour di presentazione del suo ultimo libro, Avanti, parla del prima e del dopo essere stato premier, e soprattutto dell'impatto che questo passaggio ha avuto sulla sua famiglia, nell'intervista di Silvia Nucini su Vanity Fair. Parlando del suo rientro a casa, Renzi sottolinea il merito della moglie: "È stata molto brava Agnese, quando ha deciso che loro non sarebbero venuti a Roma. Io, all'inizio, non ero d'accordo, ma con il senno di poi le do ragione. Stare a Pontassieve ha consentito ai miei figli di vivere una vita normale. E avere, al massimo, solo qualche compagno che li prendeva in giro per il referendum o per la mia pronuncia inglese, ma niente di più".