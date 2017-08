Renzi, mio padre malato per colpa mia?

ROMA, 8 AGO - "Qualche settimana fa, mio padre si è operato al cuore e l'ho visto sul lettino in ospedale, ho pensato fosse colpa mia. C'era mia madre con me e mi è sembrato di vedere nel suo sguardo lo stesso mio dubbio. Mi sono venute le lacrime agli occhi, ma le ho trattenute, e nessuno si è accorto di nulla". Lo afferma l'ex premier Matteo Renzi, intervistato da Vanity Fair in edicola il 9 agosto. "Detto questo - aggiunge il segretario Pd - penso che il procedimento contro mio padre sarà archiviato anche stavolta: non c'è nulla di nulla, se non il cognome che porta. Ma saranno i giudici a decidere, io intanto aspetto di sapere i nomi di chi ha falsificato le prove contro l'allora premier. Nessuno ne parla, ma a livello istituzionale questo fatto è di una gravità inaudita".