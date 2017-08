Ocse: crescita stabile in Italia ed Eurozona

PARIGI, 08 AGO - Il superindice Ocse, che offre un'interpretazione delle evoluzioni economiche future, continua a "segnalare una dinamica di crescita stabile nell'insieme della zona Ocse". Il Cli (Composite Leading Indicator) anticipa una "dinamica di crescita stabile" anche per l'Italia e Usa, oltre che Giappone, Canada ed Eurozona. Nel Regno Unito, si "conferma invece i segni di un possibile calo". Stime positive invece per Germania, Francia, Cina e Brasile. Tra le economie emergenti, una crescita stabile in India e segni di calo in Russia.