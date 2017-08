Raggi, Roma rinnova immagine con sport

ROMA, 8 AGO - "La nuova veste degli Internazionali di Tennis al Foro Italico, la Maratona Interreligiosa per la Pace il 17 settembre, la Formula E con i bolidi elettrici per le vie dell'Eur ed ora anche #EnergyforSwim". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Fb. "Roma ospita i grandi eventi sportivi internazionali e rinnova la propria immagine e quella dell'Italia all'estero. Per questo ho incontrato in Campidoglio Filippo Magnini, Simona Quadarella, gli atleti delle squadre nazionali di nuoto di Italia, Stati Uniti, Australia e le stelle dell'Energy Standard Team che prenderanno parte domani e dopodomani a questa manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto e da Konstantin Grigorishin. "Roma e l'Italia tornano ad essere un polo di attrazione a livello mondiale. Siamo convinti che lo sport possa essere uno strumento importante di aggregazione e partecipazione''.