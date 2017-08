Grande apprezzamento Colle opera Minniti

ROMA, 7 AGO - Dagli ambienti del Quirinale trapela il grande apprezzamento del Presidente della Repubblica per l'impegno spiegato in queste settimane dal ministro Minniti, particolarmente riguardo al governo del fenomeno migratorio. Negli stessi ambienti si fa rilevare anche il valore del codice di condotta per le ONG, condiviso con larga convergenza in sede parlamentare.