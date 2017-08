Roghi:2 morti a Tivoli,fiamme su Pontina

ROMA, 7 AGO - I corpi di due persone sono stati trovati dai vigili del fuoco in una piccola costruzione all'interno di un terreno dove è in corso un vasto incendio in via della Crocetta, nei pressi di Tivoli, in provincia di Roma. Lo si apprende dai vigili del fuoco che stanno operando con diverse squadre e un Canadair. Una terza persona è stata tratta in salvo in stato confusionale. Due roghi inoltre sono divampati lungo la via Pontina creando problemi al traffico: uno all'altezza del campo nomadi, è stato spento dai pompieri con una squadra e una autobotte; l'altro all'altezza di via di Trigoria, dove lo svincolo è stato chiuso per l'intenso fumo e per permettere le operazioni di spegnimento ai vigili del fuoco intervenuti con tre squadre e una autobotte. Tra i molti incendi sviluppatesi nella Capitale, anche uno nel quartiere Africano. Ieri un operatore della Protezione Civile è morto per infarto mentre spegneva un incendio a Mandela.