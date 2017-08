A Cortina i funerali vittima frana

CORTINA, 7 AGO - Cortina si è fermata per i funerali di Carla Catturani, medico del Codivilla in pensione, uccisa la notte del 5 agosto scorso da una massa di acqua, fango e detriti scesa dal monte Cristallo che ha travolto la sua Panda mentre attraversava un ponte. Per Cortina è stato un giorno di lutto cittadino. La bara bianca coperta di fiori è stata deposta al centro della chiesa. La messa è stata officiata da don Paolo Arnoldo, con accanto gli altri parroci e mons. Renato Marangoni, vescovo della diocesi di Belluno-Feltre, che ha ricordato le doti umane e professionali della vittima. Tanti gli ex colleghi presenti per un ultimo ideale abbraccio. Molti negozi hanno abbassato le serrande in segno di rispetto e le sedi comunali hanno esposto le bandiere a mezz'asta.