Bankitalia, 2016 +13% pagamenti online, +14% con carte

ROMA, 7 AGO - Il mercato italiano dei servizi di pagamento si caratterizza per un marcato dinamismo nel comparto dei pagamenti elettronici trainato dai pagamenti via internet (bonifici on line e pagamenti con carte), cresciuti nel 2016 del 13%, e in generale dalle operazioni con carte di pagamento (aumentate del 14%)". E' quanto si legge nel rapporto annuale del Comitato pagamenti presieduto dalla Banca d'Italia che ha registrato dinamiche sostenute anche per gli addebiti diretti (+16%). Nel complesso, il numero di pagamenti con strumenti alternativi al contante è cresciuto dell'8%. (ANSA).