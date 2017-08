Annega in Svizzera, trovato il cadavere

VARESE, 7 AGO - Il cadavere di uno svizzero di 63 anni scomparso nel fiume Tresa, che scorre tra la provincia di Varese e il Canton Ticino, è stato trovato dopo due giorni di ricerche condotte da squadre di soccorritori italiane ed elvetiche. L'uomo stava trascorrendo le vacanze in un campeggio a Molinazzo di Monteggio, in Svizzera. E' annegato, forse a causa di un malore, durante un bagno nel fiume. Le ricerche sono partite dall'area dove aveva abbandonato gli abiti prima di tuffarsi, estendendosi su un tratto più ampio del corso d'acqua. Il cadavere è stato trovato in territorio italiano, nel bacino artificiale della diga di Creva. Hanno coordinato le ricerche la Polizia cantonale e i carabinieri di Luino, con la collaborazione dei vigili del fuoco di Varese e del Soccorso alpino e speleologico lombardo.