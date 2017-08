Anziana donna trovata impiccata in casa ad Anacapri

NAPOLI, 7 AGO - Una anziana donna, di cui non sono ancora note le generalità, è stata trovata impiccata ieri sera nella sua abitazione ad Anacapri (Napoli). La polizia, coordinata dal pm della procura di Napoli Campese e Simeone, sta svolgendo indagini. Gli inquirenti propendono per l'ipotesi del suicidio. I pm - che hanno ascoltato diverse persone, tra cui alcuni familiari - hanno rinvenuto un biglietto in cui la donna avrebbe espresso il suo stato di malessere. Alcune circostanze (la corda allentata, i piedi che toccavano terra, e alcune ecchimosi) avevano fatto avanzare dubbi sulla ipotesi del suicidio, che tuttavia verrebbe ritenuta la più attendibile. (ANSA).