Ius soli: Martina, è priorità Pd

ROMA, 7 AGO - "Sui diritti ricordo semplicemente che è solo grazie al Partito democratico se in questi anni si sono fatti passi avanti storici. Le polemiche di questi giorni sullo ius soli contro il Pd sono del tutto inutili: per noi è e rimane un obiettivo primario. Ricordare le condizioni parlamentari difficili su questo tema, di certo non per colpa nostra, significa solo essere consapevoli del lavoro da fare". Lo dice il ministro e vicesegretario Pd Maurizio Martina, uscendo da Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri.