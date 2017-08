Sicilia: domani vertice ad Arcore

ROMA, 7 AGO - Individuare il prima possibile il candidato da schierare in Sicilia nella corsa per le elezioni regionali. E' questo il tema principale del pranzo di lavoro convocato domani ad Arcore. Oltre al Cavaliere e ai vertici azzurri sarà presente Gianfranco Miccichè, coordinatore di Forza Italia in Sicilia e Gaetano Armao, docente di diritto amministrativo e fondatore del Movimento Sicilia Nazione. E proprio le quotazioni dell'ex assessore della giunta di Lombardo tornano a salire come possibile nome per la presidenza della regione siciliana. Armao avrebbe il gradimento di Forza Italia e rappresenterebbe una candidatura spendibile anche con l'area centrista, Ap in testa.