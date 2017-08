Scuola, firmato protocollo contro droga

ROMA, 7 AGO - "Il Protocollo di intesa firmato oggi tra il Miur e il Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio è una scelta importante per stare accanto a ragazze e ragazzi, con l'obiettivo di intercettare quei momenti di difficoltà o di debolezza che possono indurre a forme di dipendenza dannose per la crescita e i processi di socializzazione", ha sottolineato la ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Valeria Fedeli commentando la dell'impegno sottoscritto con la sottosegretaria Maria Elena Boschi a Palazzo Chigi. L'intesa prevede 3 milioni di euro in 3 anni per la realizzazione di piani, programmi educativi e campagne di informazione rivolti a studenti, insegnanti e genitori.