Traiano, 1900 anni fa moriva l'Optimus Princeps

ROMA, 7 AGO - L'8 agosto del 117 d.C., a Selinus in Cilicia, moriva Marco Ulpio Nerva Traiano, primo imperatore adottivo e non romano (ma ispanico), che durante il suo regno portò i domini di Roma alla loro massima estensione. La città eterna, per questi 1.900 anni dalla scomparsa, celebrerà l'Optimus Princeps con con una grande mostra dal titolo 'Traiano. Costruire l'Impero, creare l'Europa', ai Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali dal 29/11 al 16/9 2018. L'esposizione racconterà la vita 'eccezionale' di Traiano, in grado di imporsi al mondo non tanto come condottiero, bensì quale 'costruttore a 360 gradi': dalle infrastrutture al programma di welfare, dagli incentivi economici alle opere architettoniche. Non mancherà un focus sulla figura e sugli spazi privati di Traiano, con uno sguardo al ruolo speciale delle donne di casa imperiale. Esposti ritratti, statue, calchi della Colonna Traiana, monete, provenienti da musei della Sovrintendenza Capitolina e da prestigiosi Archeologici italiani e stranieri.