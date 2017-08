Apre nuova carreggiata statale 76

PERUGIA, 7 AGO - Apre al traffico la nuova carreggiata della strada statale 76 "della Val d'Esino" realizzata tra Fossato di Vico e Cancelli di Fabriano nell'ambito dei lavori in corso per il completamento della direttrice Perugia-Ancona. Lo hanno annunciato Anas e Società Quadrilatero Marche-Umbria. L'apertura è prevista dalla sera del 7 agosto. "È un passo importante - ha affermato Gianni Vittorio Armani, presidente di Anas - verso il completamento della direttrice, dal quale ci attendiamo benefici importantissimi per il territorio, come già in parte sperimentato lo scorso anno con l'apertura del tratto umbro della Perugia-Ancona nonché con l'apertura dell'altra direttrice Foligno-Civitanova Marche". "L'apertura della nuova carreggiata - ha affermato Guido Perosino, amministratore unico della Quadrilatero - ha richiesto un investimento di 93 milioni di euro e ci consente di eseguire le opere necessarie per l'ammodernamento della vecchia strada parallela, che costituirà la carreggiata nord".