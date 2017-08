Supercoppa Europea, si giocherà con 40°

SKOPJE, 7 AGO - Sarà una finale davvero bollente quella di domani sera a Skopje tra Real Madrid e Manchester United, con in palio la Supercoppa Europea. Alla National Arena Filip II della capitale macedone, dove sarà in palio il primo trofeo continentale della stagione, sono infatti previsti 38-40 gradi. Le autorità macedoni hanno fatto sapere che saranno in servizio più di 2.000 poliziotti proprio per cercare di alleviare al massimo i disagi causati dall'ondata di calore nel Paese balcanico. Le autorità hanno anche pubblicato avvisi di salute pubblica, esortando bambini e anziani ad evitare di uscire all'aperto nelle ore più calde, mentre in gran parte del Paese c'è emergenza continua per i tanti incendi boschivi. Sicuramente, domani sera, saranno previsti timeout per i giocatori che potranno dissetarsi durante le pause concordate con l'arbitro.