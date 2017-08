Tettamanzi: feretro cardinale in Duomo per camera ardente

MILANO, 7 AGO - Il feretro del cardinale Dionigi Tettamanzi è arrivato in Duomo dove è allestita la camera ardente. Ad accogliere le spoglie dell'arcivescovo emerito di Milano, morto il 5 agosto a Triuggio (Monza e Brianza) a 83 anni, i fratelli Antonio e Gianna, la storica assistente Marina, l'arciprete del Duomo, monsignor Gianantonio Borgonovo insieme al Capitolo del Duomo, composto dai sacerdoti della cattedrale, e al sindaco, Giuseppe Sala. I fedeli possono portare l'ultimo saluto al cardinale davanti alla bara chiusa, posta di fronte all'altare maggiore del Duomo. Per l'occasione il sagrato della cattedrale è stato transennato per permettere l'accesso ordinato dei fedeli, così come le vie laterali e l'accesso al Duomo è stato chiuso ai turisti, come era già successo per la camera ardente del cardinale Carlo Maria Martini. Il funerale si svolgerà l'8 agosto alle 11, celebrato dal cardinale Angelo Scola, e concelebrati fra gli altri da monsignor Mario Delpini, scelto dal Papa come nuovo arcivescovo di Milano.