Libia: Dellai, no alle divisioni

ROMA, 7 AGO - "Sensibilità umanitaria, impegno per la pacificazione nelle aree di crisi, tutela della sicurezza nazionale sono sempre stati i tre pilastri sui quali si è basata l'azione dei governi italiani di questa legislatura e della loro maggioranza parlamentare. Per questo - pur risultando evidenti le diverse sensibilità - riteniamo fuori luogo ed esagerato dividere i membri del governo tra fautori della sicurezza e fautori della solidarietà. Siamo certi che il Presidente Gentiloni continuerà a garantire una efficace sintesi tra questi valori". Lo dichiara Lorenzo Dellai, Presidente del gruppo 'Democrazia Solidale - Centro Democratico'. "Il Viceministro Giro - sottolinea Dellai - ha richiamato l'attenzione su uno di questi pilastri: il rischio di violazione dei diritti umani dei migranti trattenuti in Libia. Il suo richiamo ha rimarcato la necessità che Italia, Europa e Comunità internazionale accrescano il proprio impegno affinché si creino le condizioni per campi profughi sotto il controllo internazionale.