Nancy Pelosi in Toscana cerca origini famiglia

CAMAIORE (LUCCA), 7 AGO - Nancy Pelosi in Toscana alla ricerca delle origini della sua famiglia. L'ex speaker della Camera dei rappresentanti Usa era stamani a Camaiore, in provincia di Lucca, ed è stata ricevuta dal sindaco Alessandro Del Dotto. E' lo stesso primo cittadino a darne notizia. "Un incontro inaspettato ed importantissimo stamani a Camaiore. E' venuta, accompagnata dalla figlia e dai nipoti, Nancy Pelosi, prima speaker donna del Congresso Usa. Era in compagnia del marito Paul, il quale - spiega il sindaco - sta cercando i documenti e le informazioni della propria nonna che era proprio di Camaiore. Sapere che la sua famiglia ha radici nella nostra terra è una notizia decisamente bella, Camaiore ha molto da raccontare di sé".