Festa Roma: arriva Detroit di Kathryn Bigelow

ROMA, 7 AGO - Il nuovo, atteso film di Kathryn Bigelow, Detroit, sarà presentato alla 12/a edizione della Festa del Cinema di Roma (26 ottobre-5 novembre). Lo annuncia il direttore artistico Antonio Monda, d'intesa con la presidente della Fondazione Cinema per Roma, Piera Detassis. La regista di Point Break e Strange Days, prima e unica donna ad ottenere il premio Oscar per la miglior regia con The Hurt Locker, torna dietro la macchina da presa, a cinque anni dall'uscita di Zero Dark Thirty, per rievocare uno dei più tragici e sanguinosi episodi della storia statunitense, la sommossa che ha attraversato le strade della metropoli americana esattamente 50 anni fa, fra il 23 e il 27 luglio 1967. Il film, scritto dal premio Oscar Mark Boal, alla terza collaborazione con Bigelow, ha nel cast, tra gli altri, John Boyega (Star Wars: Il risveglio della Forza), Will Poulter (The Revenant), Jacob Latimore (Collateral Beauty), Jack Reynor (Transformer 4) e Hannah Murray (Game of Thrones). "Un nuovo film straordinario di una grandissima regista - sottolinea Antonio Monda -. Un'opera potente e magistrale che riesce a rimanere asciutta senza cadere nella trappola del film denuncia, pur raccontando agghiaccianti episodi del passato che evocano, drammaticamente, fatti di tragica attualità. È un grande onore presentare un film di questa qualità alla Festa del Cinema".(ANSA).