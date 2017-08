Al Colosseo con un coltello,bloccato

ROMA, 7 AGO - Stava per entrare nel Colosseo con un coltello da sub ma il metal detector ha rilevato la presenza dell'oggetto ed è stato bloccato dalla polizia municipale. Per questo un inglese di 33 anni residente negli Usa è stato denunciato. L'uomo si accingeva ad entrare al Colosseo, quando il metal detector ha suonato e a quel punto gli agenti della Polizia Locale, Gruppo GSSU, in servizio antiabusivismo commerciale, lo hanno perquisito trovandogli indosso un grande coltello da sub di acciaio, che è stato prontamente posto sotto sequestro. Il responsabile si è giustificato dicendo che si trattava di un regalo, ma questo non è servito a risparmiargli una denuncia per detenzione illegale di arma bianca. Il turista, in vacanza in Italia con la sua fidanzata, è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. In corso le indagini per verificare le motivazioni di tale gesto.