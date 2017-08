Palermo: Zamparini, ottimo lavoro Tedino

PALERMO, 07 AGO - Vittoria netta in Coppa Italia per il Palermo di Bruno Tedino che ieri sera ha sconfitto per 5-0 il Francavilla al Barbera. Contento il presidente Maurizio Zamparini. "Sapevamo - ha detto - che Tedino stava svolgendo un ottimo lavoro. Contro il Cagliari sarà un match importante. Dirò ai miei ragazzi che fanno parte di una squadra di Serie A che però milita in B, per questo motivo contro il club sardo ce la giocheremo ad armi pari. Conosciamo il campionato di Serie B. Ricordo con quante difficoltà iniziammo il campionato prima con Gattuso e poi con Iachini, per poi naturalmente volare e ottenere la promozione. Sono fiducioso in Tedino e nel valore della squadra che per la Serie B ritengo essere molto buona". Nessuna altra mossa di mercato, almeno in entrata. "Spero solo che Rispoli rimanga con noi - ha spiegato il patron - anche perché in tante occasioni ho detto che non mi interessano le voci di mercato, è il giocatore che vuole andare via perché i procuratori alcune volte sono deleteri''.