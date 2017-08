Lega: attacca coop, pignorato stipendio

BRESCIA, 7 AGO - Ha ricevuto la comunicazione di pignoramento sullo stipendio per 14 mila euro. "Ma io sono una semplice impiegata" reagisce Federica Epis, segretaria della Lega Nord a Orzinuovi, nel Bresciano, condannata nei mesi scorsi al pagamento di sei mila euro, duemila per ognuna delle tre associazioni che si occupano di accoglienza migranti. Attraverso un post in Facebook le aveva aveva definito: "le cooperative che con la faccetta misericordiosa di chi fa beneficenza stanno invece lucrando sul traffico di clandestini". Secondo il giudice del Tribunale di Brescia, "il post è denigratorio ed offensivo laddove indica che i richiedenti asilo siano clandestini, atteso che i richiedenti asilo vengono degradati al rango di chi viola il Testo Unico sull' immigrazione". Davanti al mancato pagamento di sei mila euro a Federica Epis è arrivata la comunicazione del pignoramento di parte dello stipendio fino al raggiungimento di 14 mila euro.