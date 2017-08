Riprese ricerche uomo disperso in Friuli

UDINE, 7 AGO - Sono riprese all'alba di oggi le ricerche dell'uomo di 66 anni di Pasian di Prato (Udine) del quale non si hanno notizie dal pomeriggio di sabato. Le ricerche, sospese intorno alle 20 di ieri sera a causa del maltempo e della scarsa visibilità, sono concentrate nella zona del Gran Monte, nelle Prealpi Giulie, sopra Passo Tanamea (Udine). L'uomo aveva partecipato ad un raduno al Rifugio Alpini sotto la cima del Gran Monte, insieme a un amico che poi è sceso a valle per primo. È stato l'uomo a lanciare l'allarme non vedendo rientrare l'amico. Le squadre del Soccorso Alpino del CNSAS di Udine, assieme ai soccorritori della Guarda di Finanza di Tolmezzo (Udine) e Sella Nevea (Udine) hanno perlustrato, a singhiozzo a causa del maltempo, i principali sentieri che da Passo Tanamea conducono al Rifugio. Lo scomparso è un buon camminatore e persona esperta di sentieri e conosce bene la zona.