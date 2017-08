Abusivismo, sequestri e multe a Caserta

CASERTA, 7 AGO - Dodici venditori abusivi individuati e multati, oltre 10mila articoli del valore di 90mila euro sequestrati; è il bilancio dell'operazione effettuata dalla Finanza a Caserta e nella frazione collinare di Casertavecchia. I finanzieri, divisi in dodici pattuglie, hanno perlustrato in particolare Corso Trieste, dove c'era una massiccia presenza di abusivi, tutti senegalesi; nessuno era autorizzato a vendere nel posto in cui era posizionato, ma la merce, caso anomalo, non è risultata contraffatta ed è stata sottoposta solo a sequestro amministrativo. Stessa situazione anche a Casertavecchia. I militari guidati dal capitano Domenico Ruocco hanno sequestrato circa 10.000 articoli d'abbigliamento ed accessori, tra cui borse, portafogli, cinture, bigiotteria, cappelli, articoli per la telefonia. I venditori sono stati sanzionati con multe dai 2500 ai 15mila euro. E' stato formalizzato l'ordine di allontanamento da quei luoghi che, in caso di reiterazione delle violazioni, potrà comportare il Daspo urbano.