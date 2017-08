In Bari-Parma due time out per il caldo

ROMA, 6 AGO - Time-out di un minuto a metà primo tempo e a metà ripresa della partita di Coppa Italia tra Bari e Parma al San Nicola: l'arbitro ha concesso un break ai giocatori per rifocillarsi dal momento che l'incontro è stato disputato con una temperatura vicina ai trenta gradi. Il time out per la canicola fu introdotto dalla Fifa per i mondiali di Brasile 2014, mentre in Italia è stato concesso la prima volta nell'agosto 2016 durante Lazio-Juventus all'Olimpico dall'arbitro Guida di Torre Annunziata.