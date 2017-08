Amichevoli: Genoa-Hereenven 4-0

GENOVA, 6 AGO - Applausi a scena aperta per il Genoa di Ivan Juric che nell'ultima amichevole prima dell'esordio in Coppa Italia di domenica prossima ha sconfitto 4-0 gli olandesi dell'Hereenven. La sfida, che si è giocata al Bacigalupo di Savona, ha visto i rossoblù dominare la gara e colpire anche una traversa nel finale con Taraabt. A portare in vantaggio il Genoa, dopo alcune occasioni non finalizzate, è stato Veloso direttamente su punizione al 36' del primo tempo. Il centrocampista portoghese si è ripetuto ad inizio ripresa mentre Simeone e Palladino, rispettivamente al 26' e al 31' hanno chiuso l'incontro segnando entrambi su rigore. Per la squadra di Juric si è trattato del terzo successo in precampionato contro formazioni internazionali dopo le vittorie contro i tedeschi dell'Hoffenheim e i francesi del Nantes. La squadra riprenderà ora gli allenamenti in settimana al Signorini in vista dell'esordio in Tim Cup previsto per domenica prossima al Ferraris.