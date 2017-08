Amichevoli: Torino batte Friburgo 2-1

TORINO, 6 AGO - Il Torino batte 2-1 il Friburgo, in Germania, nell'ultima amichevole del ritiro estivo. E ritrova i gol di Andrea Belotti, autore della rete della vittoria in rimonta dei granata. Buona la prestazione della squadra di Mihajlovic, ancora alla ricerca della forma migliore, con un ottimo Bonifazi in difesa e un Iago Falque già in forma campionato. In vantaggio con un gran tiro dalla distanza del loro capitano, Schuster, i tedeschi subiscono nella ripresa la rimonta granata. Il pareggio porta la firma di Iago Falque, bravo a ribattere in rete la respinta del portiere sul tiro di Ljajic. Il raddoppio lo segna in mischia il Gallo, che con la punta del piede riesce a deviare un calcio d'angolo. Sulla linea della porta c'é Benassi, che non tocca la palla, ma per convalidare il gol l'arbitro ricorre alla Var. Il neo acquisto N'Koulou si aggregherà alla squadra in vista del debutto ufficiale di Coppa Italia.