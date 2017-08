Scontro barche in lago, 3 feriti gravi

NOVATE MEZZOLA (SONDRIO), 6 AGO - Cinque persone sono rimaste ferite, di cui tre in maniera grave, in un violento scontro fra imbarcazioni a motore avvenuto, la scorsa notte, nel lago di Novate Mezzola in provincia di Sondrio. Un piccolo motoscafo, dopo la collisione, è riuscito ugualmente a raggiungere la riva mentre l'altra barca e' stata raggiunta in mezzo all'acqua dai vigili del fuoco. I feriti gravi, è stato spiegato dai pompieri, sono stati ricoverati all'ospedale Pelascini di Gravedona (Como). Sulla dinamica dell'incidente indagano ora i carabinieri: sul posto hanno operato quattro auto-ambulanze del 118 e l'eliambulanza.